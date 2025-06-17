ВТБ составил поколенческий портрет самозанятых

Почти половина самозанятых (48%) в России представляют поколение Y (1981-1996 года рождения), следует из результатов исследования ВТБ, аналитики которого изучили поколенческий состав среди своих клиентов и представили результаты накануне ПМЭФ–2025.

По данным банка, второе место среди самозанятых (29%) заняли представители поколения Х (1965-1980 года рождения), третье место – поколение Z (1997-2010 года рождения), а 5% составили представители поколения бэби-бумеров (1946 – 1964 года рождения).

Также среди самозанятых встречаются и представители «молчаливого поколения» (родились до 1945 года), а в 2025 году в ВТБ самозанятость стали оформлять представители поколения Alpha (2011-2024 года рождения). В банке напомнили, что самозанятость в России можно оформить с 14 лет.

Чаще всего самозанятость выбирают мужчины (60%), отметили в банке, это характерно для всех возрастных групп.

Как отмечает заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, самозанятые – это быстрорастущая и очень важная часть российской экономики.

«По нашим оценкам, их число в 2026 году достигнет 20 млн человек. Мы видим, какой огромный вклад самозанятые вносят в развитие предпринимательства и считаем своей ключевой задачей создание комплексной системы поддержки, способствующей их росту и развитию», — сказал он.

В ВТБ отметили, что востребованность услуг самозанятых растет. Так, за первый квартал клиенты среднего и малого бизнеса банка выплатили им через сервис «Расчеты с самозанятыми» 2,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

По данным ВТБ, среди самозанятых много не только ремонтников, репетиторов, IT-специалистов, но и представителей узких специальностей. Они дают уроки каллиграфии, доставляют раков, создают восковые модели и шьют одежду для собак.

В ВТБ отметили, что за первый квартал 2025 года самозанятые клиенты зарегистрировали 100 тыс. чеков через личный кабинет банка, а их общий зарегистрированный доход превысил 1,3 млрд рублей.