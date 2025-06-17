Си Цзиньпин высказался о тарифной войне

В торговых и тарифных войнах не будет победителей. Об этом во время саммита стран Центральной Азии и Китая заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«В тарифной и торговой войне не будет победителей», — сказал он.

9 июня в Лондоне прошел очередной раунд переговоров на высоком уровне между США и Китаем об устранении противоречий в двусторонней торговле.

Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали министр торговли США Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

В ходе переговоров Лифэн отметил, что Китай выступает за экономическое сотрудничество с США и не желает вести торговую войну с ними, при этом Пекин не боится противостояния с Вашингтоном.