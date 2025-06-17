Названы главные драйверы роста российского фондового рынка

Российский фондовый рынок смог продемонстрировать прирост в условиях западных санкций благодаря нескольким ключевым факторам. Их перечислил вице-премьер РФ Александр Новак, его слова приводит газета «Ведомости».

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К числу основных причин положительной динамики на российском фондовом рынке он отнес макроэкономическую стабильность, предсказуемую политику властей РФ и снижение темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке. Контроль инфляции, в частности, подчеркнул Новак, позволяет снизить риски инвестирования и повышает уровень привлекательности активов на российском рынке капитала.

С учетом нынешних санкционных реалий на мировом рынке отечественные компании стали активнее привлекать финансирование внутри страны — через облигации и акции, отметил вице-премьер. Подобная тенденция привела к расширению ассортимента инвестиционных продуктов в РФ. Это обстоятельство стало еще одним фактором роста российского фондового рынка, резюмировал Новак.