Минпромторг в августе скорректирует перечень товаров для параллельного импорта

Российская Газетаиещё 2

В конце лета Минпромторг намерен скорректировать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, пишет "Интерфакс".

Минпромторг в августе скорректирует перечень товаров для параллельного импорта
© РИА Новости

Министр уточнил, что по некоторым позициям планируется сокращение. Из перечня исчезнут те товары, которые сегодня успешно производятся в нашей стране. Большинство из них относятся к продукции предприятий легкой промышленности и радиоэлектроники.

Алиханов напомнил, что перечень товаров для параллельного импорта корректировался уже 8 раз, последний - весной этого года. Объем параллельного импорта постоянно снижался. Сегодня он составляет 2 млрд долларов в год, а в декабре 2023 года - достигал 6 млрд долларов в год.

Введен механизм параллельного импорта был в начале мая 2022 года в ответ на санкционные ограничения со стороны недружественных стран.