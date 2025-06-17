Минпромторг в августе скорректирует перечень товаров для параллельного импорта

В конце лета Минпромторг намерен скорректировать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, пишет "Интерфакс".

Министр уточнил, что по некоторым позициям планируется сокращение. Из перечня исчезнут те товары, которые сегодня успешно производятся в нашей стране. Большинство из них относятся к продукции предприятий легкой промышленности и радиоэлектроники.

Алиханов напомнил, что перечень товаров для параллельного импорта корректировался уже 8 раз, последний - весной этого года. Объем параллельного импорта постоянно снижался. Сегодня он составляет 2 млрд долларов в год, а в декабре 2023 года - достигал 6 млрд долларов в год.

Введен механизм параллельного импорта был в начале мая 2022 года в ответ на санкционные ограничения со стороны недружественных стран.