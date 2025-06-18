Глава КамАЗа Когогин отправился на ПМЭФ на беспилотном грузовике

Глава КамАЗа Сергей Когогин поехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на беспилотном грузовике «Маяк-2». Об этом в среду, 18 июня, сообщила пресс-служба компании.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как беспилотный грузовик самостоятельно движется и выполняет повороты без участия водителя.

Ранее компания сообщала, что модель «Маяк-2», созданная на базе КамАЗ-54901, представляет собой усовершенствованную версию «Маяка-1» и оснащена компонентами, устойчивыми к санкционному давлению.

— Сергей Когогин отправился на ПМЭФ-2025 на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2». В проезде принимает участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов. Автономные КамАЗы начали движение по трассе М-1, — передает Telegram-канал КамАЗа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин 20 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ. Сам форум пройдет с 18 по 21 июня в Северной столице. Кроме того, глава государства намерен провести встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств.