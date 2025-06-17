СМИ узнали, о чем договорились США и Китай

После долгих переговоров в Лондоне США и Китай достигли рамочного торгового соглашения, направленного на стабилизацию экономических отношений. Документ предусматривает временное снижение импортных пошлин и укрепление доверия в стратегически важных секторах. Эксперты, опрошенные порталом «Финансы Mail», прокомментировали ситуацию.

Напомним, что с 2018 года Вашингтон и Пекин находились в состоянии торгового конфликта с взаимным введением многомиллиардных пошлин. Кульминацией стал рост тарифов до 145% со стороны США и ответные меры Китая. В мае 2025 года на переговорах в Женеве стороны договорились снизить пошлины, но после истечения 90-дневного срока переговоры зашли в тупик. Новый раунд начался 9 июня в Лондоне.

Министр торговли США Говард Лютник заявил, что стороны согласовали «план реализации» договоренностей, который будет представлен президентам США и КНР для утверждения. Одним из ключевых пунктов стало соглашение по поставкам редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичного сектора США. Китайская сторона назвала диалог «профессиональным» и выразила надежду на укрепление экономических связей.

Юрист-международник Вадим Петров отметил, что соглашение носит характер политического соглашения о намерениях, что позволяет США избежать ратификации в конгрессе, но оставляет право на односторонние меры в случае необходимости.

В материале говорится, что рамочное соглашение не затрагивает контроль над технологиями двойного назначения, что оставляет фундаментальный конфликт промышленных стратегий нерешенным. Однако документ создает основу для стабилизации импорта/экспорта и восстановления взаимодействия в стратегически важных отраслях, таких как электроника и искусственный интеллект.

США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле

Эксперты отмечают, что принятие соглашения свидетельствует о возобновлении стратегического диалога между США и КНР. В краткосрочной перспективе это может привести к снижению напряженности и стабилизации торговых связей. В долгосрочной перспективе соглашение может стать основой для новой торговой архитектуры, менее зависимой от политической конъюнктуры.

Также специалисты обращают внимание на то, что для Трампа и Си Цзиньпина реализация соглашения — это возможность продемонстрировать внешнеполитический успех. Однако аналитики предупреждают, что соглашение может не выдержать очередной волны геополитической эскалации.