Третья страна ЕС хочет возобновить импорт российского газа

Австрия выступила за возобновление импорта российского газа в случае прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник в министерстве энергетики Австрии.

Как отмечается, Брюссель должен оставить за собой право пересмотреть ситуацию после нормализации ситуации. Австрия — третья страна из Евросоюза (ЕС) после Венгрии и Словакии, которая выступила с инициативой о возобновлении поставок российского газа после завершения конфликта на Украине.

В начале мая информационное агентство Reuters опубликовало информацию о том, что Европейская комиссия выдвинула предложение по введению запрета на покупку российского газа к концу 2027 года. В предложенном комиссией плане действий предполагается, что новые контракты на импорт газа не будут заключаться уже в текущем году.

В ЕС сообщили о росте импорта российского газа

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна, которую он представляет, и Словакия выступили против плана, предложенного Европейской комиссией. Однако, по словам министра, Еврокомиссия все равно намерена реализовать этот план.