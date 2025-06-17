Пошлины Трампа нанесли мощный удар по европейскому рынку стали

Пошлины на сталь и алюминий в размере 50% могут сократить экспорт ЕС в США на две трети. Цены на металлы взлетели, что создает проблемы для отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Подчеркивается, что Евросоюз опасается дальнейшего ухудшения ситуации. Высокие цены на энергоносители сократили 18 тысяч рабочих мест в 2024 году. В статье сообщается, что поставки в США могут упасть более чем на 70%, что потребует диверсификации рынков и реструктуризации производства.

Для американских покупателей европейская сталь подорожает, что приведет к дефициту в секторах, таких как автопром, строительство и аэрокосмическая промышленность. Ford уже заявил о повышении цен на автомобили, отметил в беседе с агентством операционный директор A2 Forwarding Никита Злобин.

Как уточнил доцент Финансового университета, управляющий партнер исследовательского центра «Аналитика. Бизнес. Право» Марчел Кырлан, увеличение производства стали в США сомнительно, так как пошлины ослабляют конкуренцию и замедляют модернизацию, делая американскую сталь менее конкурентоспособной на глобальном рынке.

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Ранее гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова заявила РИА Новости, что введение пошлин в США почти не отразилось на России напрямую, но их косвенное воздействие оказалось значительным. В частности, это привело к снижению цен на сырье, что негативно сказалось на экспортерах, отметила она.