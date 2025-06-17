Эксперт рассказал, что будет с ценами на газ в Европе

Стоимость газа в Европе 16 июня достигла рекордного уровня с апреля, поднявшись до 470,92 доллара за тысячу кубометров. Причиной роста цен стали новости из Ирана. Сергей Шамин, аналитик «БКС Мир инвестиций», рассказал порталу «Финансы Mail», сколько может стоить газ для европейских потребителей при усугублении конфликта.

Как отметил Шамин, в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке стоимость газа может резко вырасти. Все будет зависеть от того, насколько серьезным окажется конфликт, подчеркнул он.

Специалист обратил внимание на то, что подобные события уже происходили в 2024 году: в апреле и октябре. В апреле стоимость газа достигала 370 долларов за тысячу кубометров, что на 10% больше предыдущего значения. В октябре, несмотря на возобновление конфликта, резкого роста цен на газ не наблюдалось. Рост стоимости ресурса в прошлом году, вероятно, был обусловлен сезонными изменениями и приближением холодов.

По словам Шамина, в текущей ситуации нужно будет оценивать уровень напряженности в регионе. При этом нужно брать во внимание, что у Ирана значительные объемы газодобычи: 250 млрд кубических метров в год (6% от мирового производства), но практически все производство направляется на внутреннее потребление, добавил собеседник.

В Европе взлетели цены на газ

Эксперт отметил, что Израиль добывает около 24 млрд кубометров газа в год, экспортируя около 5 млрд. Влияние на мировой рынок при падении этих объемов будет минимальным. На стоимость газа также влияет новый пакет санкций против России. Из-за ограничений поставок и сложности транспортировки топливо дорожает, считает специалист.