В Европе пообещали не вывозить свое золото из США

Европейский Центробанк (ЕЦБ) сохраняет доверие к системе хранения своих резервов в США и не рассматривает возможность вывоза золота из Нью-Йорка. Об этом в интервью Reuters заявил вице-президент регулятора Луис де Гиндос, пообещавший сохранение стабильности в этом вопросе.

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На вопрос журналиста о том, разумно ли было бы вернуть часть драгметалла, который Европа хранит на другом континенте, функционер ответил, что не сомневается в полной безопасности нынешней локации вне зависимости от того, кто будет руководить Федеральной резервной системой с 2026 года.

«Ожидаю, что это будет компетентный и разумный человек», — сказал де Гиндос, заверив, что возможность того, чтобы забрать европейское золото у американцев, даже не обсуждалась.

Рост доли золота в резервах ЕЦБ он связал прежде всего с повышением рыночной стоимости актива, который мировые ЦБ «используют как инструмент диверсификации в периоды геополитических рисков». При этом статус доллара как глобальной резервной валюты в краткосрочной перспективе у замглавы регулятора сомнений не вызывает.

Ранее СМИ писали, что на фоне введенных Дональдом Трампом пошлин на импорт во властных кругах Германии начали обсуждать вопрос о возврате из США 1200 тонн золота на 113 миллиардов евро, который предположительно мог бы стать одной из форм ответа на тарифное давление Вашингтона и его непредсказуемую политику.