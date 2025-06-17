Оценено влияние торговых пошлин Трампа на Россию

Введение пошлин в США почти не отразилось на России напрямую, но их косвенное воздействие оказалось значительным. В частности, это привело к снижению цен на сырье, что негативно сказалось на экспортерах, заявила в беседе с РИА Новости гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова в преддверии ПМЭФ.

По словам собеседницы, Россия является экспортной экономикой. В этой связи, как указала она, российские экспортеры «получили ощутимый удар». В случае усиления постоянного тарифного давления на крупнейших покупателей российских минералов и продуктов их переработки — Китай и Индию — можно будет наблюдать спад объемов и цен, подчеркнула Чекурова.

После возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп начал проводить более жесткую торговую политику. Он ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, повысил их для Китая, а затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. 2 апреля он объявил о введении базовой ставки на импорт в размере 10% и повышении «взаимных» пошлин для отдельных стран.

Экономист объяснил, для чего Трамп вводит пошлины

Однако уже несколько дней рост тарифов был временно приостановлен, а США приступили к обсуждению торговых условий с другими государствами, в том числе с Китаем, в отношении которого были введены самые высокие тарифы. На прошлой неделе по результатам очередного раунда переговоров Трамп сообщил, что торговое соглашение между США и Китаем подготовлено и ожидает окончательного одобрения на уровне руководителей обеих стран.