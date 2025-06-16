Глава РСПП назвал приемлемый курс рубля к доллару

Курс в диапазоне 90—100 рублей за доллар США является приемлемым для федерального бюджета, компаний-экспортёров и населения, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Об этом пишет RT.

Журналисты отметили, что председатель РСПП назвал приемлемый для россиян в целом курс американской валюты в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Я думаю, что курс в диапазоне 90—100 рублей — наверное, это то, чему бизнес, а может, и бюджет, будут не то чтобы рады, но это диапазон, в котором можно работать», — заметил Шохин.

По его мнению, такой курс доллара является «более-менее предсказуемым».

Ранее Шохин сообщил, что российский фондовый рынок следует подготовить к тому, что через один-два года население будет готово инвестировать в его инструменты средства, которые до этого держало под высокие проценты на банковских вкладах.