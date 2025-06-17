Китай заподозрили в подготовке экспортного шока

Так как тарифы президента США Дональда Трампа начали закрывать Китаю доступ на американский рынок, КНР начала перенаправлять свои товары в другие страны, что чревато экспортным шоком, которые уже начали ощущать по всему миру: от Индонезии до Германии и Бразилии. Об этом сообщило издание New York Times.

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Оно отметило, что в 2025 году положительное сальдо торгового баланса Китая с остальным миром достигло почти 500 миллиардов долларов, или на 40 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметила экономист по Китаю в Capital Economics Лия Фэйхи, КНР необходимо поставлять товары на внешний рынок вне зависимости от того, какими будут американские пошлины. Перенаправив поток своего экспорта в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Европу, Пекин смягчил экономический эффект от падения спроса, вызванного тарифной политикой Вашингтона. Однако это сразу же создало условия для нового конфликта КНР с ее торговыми партнерами, которым также приходится выдерживать давление Соединенных Штатов. Трамп грозит Вьетнаму, Камбодже и Индонезии высокими пошлинами.

Тем временем в Германии рост китайского экспорта (плюс 20 процентов в мае) серьезно обеспокоил местных автопроизводителей. В других странах люди уже начали терять рабочие места, а предприниматели — банкротиться. Например, в Индонезии закрываются швейные фабрики, которые не могут конкурировать с дешевой одеждой, поставляемой из Китая. Уже уволили почти четверть миллиона человек. Закрываются тайские производители автозапчастей. В Бразилии же автопроизводители потребовали антидемпингового расследования в отношении китайских машин.

В такой ситуации у большинства стран осталось только два пути. Или смотреть как рушатся их производства, раздавливаемые китайскими конкурентами, или повышать тарифы на китайский импорт, рискуя навлечь на себя гнев Пекина.

По прогнозам, действия китайских властей могут привести к коллапсу мирового рынка автомобилей и масштабным сбоям в цепочках поставок.