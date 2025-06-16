ЦБ: реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 2,7%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2025 года вырос на 2,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - май курс вырос на 25,9%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос на 3,7%, а с начала года - на 29,3%. К евро рост относительно предыдущего месяца составил 2,9%, с начала года был продемонстрирован рост на 20,4%.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.