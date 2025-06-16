В российском правительстве дали прогноз по инфляции в 2025 году

Курс рубля продолжил укрепляться, а инфляция ослабевать. Об этом, как сообщил Telegram-канал правительства РФ, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания по текущей ситуации в экономике, которое провел вице-премьер РФ Александр Новак.

Решетников отметил, что прогноз по инфляции на 2025 год остается на уровне 7,6 процента. Однако не исключено, что этот показатель скорректируется до уровня ниже семи процентов.

В свою очередь, Новак распорядился, чтобы федеральные органы власти изучили динамику развития сектора услуг и проработали комплекс мер, применяемых при возвращении отложенного спроса. Также было отмечено, что правительство ждет дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России.

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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение уровня инфляции в России, она достигнет целевого показателя ЦБ в 4% в первой половине 2027 года. Об этом сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге.

"Инфляция по-прежнему остается высокой. В мае она составляла чуть менее 10%, но, по нашим прогнозам, в дальнейшем инфляция будет снижаться. Мы ожидаем, что к концу этого года инфляция снизится до 8,2%, а в первой половине 2027 года она достигнет целевого уровня в 4%", - подчеркнула Козак.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил целесообразность решения российского ЦБ понизить ключевую ставку до 20% годовых после длительного периода ее сохранения на уровне 21% годовых в связи с уровнем инфляции в стране. Об этом сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге.

"Инфляционный вызов для России сохраняется, и поэтому целесообразно, чтобы денежно-кредитная политика оставалась жесткой. И даже с учетом этого сокращения [ставки] денежно-кредитная политика остается жесткой", - отметила она.

По оценкам фонда, сказала Козак, в прошлом году в России "наблюдался перегрев экономики, а сейчас - резкое замедление экономики, ее рост замедляется, но инфляция все еще остается на относительно высоком уровне".

"Меры, принятые ЦБ, стали ответом на замедление экономического роста, а также на некоторое ослабление инфляционного давления", - подчеркнула Козак.

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Инфляция в России в мае составила 0,43% в месячном выражении против 0,4% в апреле, а в годовом — 9,88% против 10,23% месяцем ранее. Об этом сообщил Росстат.

«В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года индекс потребительских цен составил 100,43%, по сравнению с декабрем 2024 года — 103,56%», — сказано в публикации.

На продовольственные товары в мае цены выросли на 0,26% в месячном выражении против 0,71% в апреле; в годовом — на 12,49%. Среди отдельных видов продукции сильнее всего подорожали в мае свекла столовая (+19,3%), морковь (+18,1%), лук репчатый (+14,2%). Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на огурцы (-31,3%) и помидоры (-21,1%).

Дефляция в группе непродовольственных товаров за прошлый месяц составила 0,13%, но в годовом выражении они подорожали на 4,81%. Более всего за месяц подешевели фотоаппараты (-3,2%), флеш-накопители USB (-3,1%) и телевизоры (-2,7%).

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Снизить инфляцию поможет соразмерное соотношение спроса и предложения, которое будет достигнуто благодаря жесткой денежно-кредитной политике. Об этом сообщил Банк России в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос о действенном рецепте снижения инфляции.

По мнению представителей Центробанка, такой баланс является лучшим стимулом для застройщиков, автодилеров и других производителей и продавцов ограничивать повышение цен для продажи своих товаров и услуг. Регулятор также напомнил, что инфляция растет, когда спрос превышает производственные возможности.

Официальная инфляция в России по итогам 2025 года составит 7 %, а реальная — 13–14 %. Такой прогноз для «Газеты.Ru» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

По его словам, это соответствует замедлению темпов роста цен примерно на 20 %, но у россиян такая динамика может ощущаться по-разному. Эксперт отметил, что инфляция у каждого потребителя своя, и она зависит от того, что, где и как часто он покупает.

«Люди замечают в первую очередь рост цен на те товары, которые покупают каждый день», — сказал Селезнев.

По оценке ЦБ, годовая инфляция по состоянию на 2 июня 2025 года замедлилась до 9,8 %.

В 2026 году пенсии в России будут расти быстрее уровня инфляции. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

— В 2026 году страховые пенсии будут дважды индексироваться у всех пенсионеров — и работающих, и неработающих. Первое повышение пройдет с 1 февраля следующего года и обеспечит учет инфляции. Вторая индексация состоится с 1 апреля 2026 года и будет осуществляться с учетом роста доходов бюджета Социального фонда России, — отметил Балынин.

Он отметил, что благодаря двухэтапной индексации выплаты увеличатся в реальном выражении. Для работающих пенсионеров в августе 2026 года предусмотрено дополнительное повышение — корректировка пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, накопленных в 2025 году.

Балынин пояснил, что работодатели продолжают уплачивать страховые взносы за работающих пенсионеров, благодаря чему формируются новые ИПК. Все запланированные повышения будут производиться автоматически и не потребуют подачи заявлений — ни в бумажном, ни в электронном виде, передает «Газета.Ru».

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