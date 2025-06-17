Каллас поддержала санкции ЕС относительно цен на российскую нефть

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала снижение предельных цен на российскую нефть. Об этом стало известно агентству Reuters.

«Каллас говорит, что ЕС должен двигаться вперед со снижением российского ограничения цен на нефть», — отмечается в публикации.

До этого издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что новый пакет санкций Евросоюза в отношении РФ может обвалить цены на российскую нефть.

По данным газеты, Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет снизить потолок цен на нефть из России с $60 до $45 за баррель.

11 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество обвалить цены на российскую нефть. По его мнению, РФ необходимо поставить в условия, «когда она будет искать мир ненасильственными путями». Для этого, как считает политик, необходимо снизить цены на российскую нефть до $25 за баррель.