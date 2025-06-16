Рубль стал главной валютой при оплате товаров из-за рубежа

Доля рубля в расчетах за российский импорт в апреле впервые превысила 50%, таким образом валюта РФ стала доминирующей при оплате товаров и услуг из всех регионов мира. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что в апреле при расчетах за покупку товаров и услуг из США рубль занимал 60,2%, Европы — 67,6%, Африки — 68%, Карибского бассейна — 77,5%, Океании — 71,7%. Кроме того впервые за год удельный вес операций по расчетам за импорт из Азии в российской валюте увеличился на 15,6 процентного пункта, составив 51,9%. Предыдущий максимум был в феврале на уровне 49,5%.

Таким образом теперь рубль занимает более половины в структуре оплаты РФ товаров и услуг из всех регионов мира, став доминирующей валютой. В общей сложности в середине весны он занимал в российском импорте 56,2% — за год его использование выросло на 15 процентных пунктов. В то же время доля недружественных валют снизилась на 7,3 процентного пункта — до 15,4%, а дружественных — на 7,7 процентного пункта до 28,3%.