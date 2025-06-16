Директор Института нового общества Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление главы администрации президента Максима Орешкина о российской экономике.

Ранее интервью журналу «Эксперт» Орешкин отметил, что модель экономического роста России себя исчерпала. По его словам, экономике страны нужен шаг не вперед, а вверх - на следующую технологическую ступень.

Базовой модели экономического роста российской экономики не существует. Модель – это теоретическая заготовка, некая мерка, которую готовят заранее, а затем по ней что-то «шьют». Так вот российская экономика растет без соответствующей модели. Она растет ввиду того, что так сложились обстоятельства, так совпали различные экономические мероприятия, ставшие ответом на очень непростые вызовы. В частности, речь идет о том, СВО увеличила расходы государства, стимулирующие развитие оборонного комплекса страны, где произошло расширение числа сотрудников, а их доходы выросли. Кроме того, во вновь формирующийся средний класс вместе с работниками оборонно-промышленного комплекса вошли контрактники Министерства обороны, которые получают весьма значительные денежные выплаты. Еще один компонент нового среднего класса – это те, кто работает в обрабатывающем секторе нашей экономики. Данный сектор интенсивно развивается по ряду причин, таких как наличие собственных сырьевых ресурсов, наличие кадров, а также деградация промышленности в Европейском союзе и на Западе в целом. Мы вместе с другими странами ее замещаем. Все это и является основой для роста российской экономики. В этой основе уже нет потребительского или корпоративного кредитования, за счет чего экономика росла ранее, но при этом у нас существуют возможности для расширения производства за счет прямых капиталовложений. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Пока сложно понять, какой Орешкин видит модель роста экономики в России, добавил эксперт.

«Но если под «шагом вверх» подразумевается создание собственного машиностроения, то в этом плане мы действительно можем расти. Нам нужно как можно больше машиностроения. Кроме того, в России существует потребность в развитии транспортной инфраструктуры. Нам нужна сеть высокоскоростных железных дорог. Ее нужно строить, и тут в первую очередь речь идет о вложениях со стороны государства. Но государственные средства не означают правительственные средства. Финансированием тут может заняться Центральный банк. К примеру, он может прокредитовать программу, которую будут реализовывать РЖД под контролем правительства. Вместе с тем у нас существует потребность в том, чтобы начать более свободно копировать западную продукцию. Сделать нужно многое. И изменение уровня сложности российской экономики будет означать движение вверх. Однако пока ни Орешкин, ни представители правительства не проговаривали деталей своего видения ситуации. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем они их проговорили, тем более они это могут сделать полнее», - отметил специалист.

Вместе с тем Колташов согласился с необходимостью создания теоретической модели для дальнейшего экономического роста РФ.

«Старая модель роста экономики России «умерла» в феврале 2022 года, и сейчас экономика РФ растет без модели. Она растет просто потому, что растет. Как говорил [герой романа «Три мушкетера»] Портос, «я дерусь просто потому, что дерусь». При этом нам действительно не помешало бы получить новую теоретическую конструкцию и в дальнейшем развивать более сложные сектора экономики, двигаться наверх», - заключил он.

Ранее Орешкин рассказал, что одной из ключевых тем предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет структурная трансформация и «мягкая посадка» российской экономики.