Мировой торговле спрогнозировали коллапс из-за войны Израиля и Ирана

В обозримом будущем мировое судоходство и морская торговля могут столкнуться с новым кризисом из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз аналитиков провайдера Windward.

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Предыдущий кризис был также связан с напряженной ситуацией в Ормузском и Персидском заливах. Тогда главную опасность для торговых судов представляли регулярные нападения со стороны йеменских повстанцев-хуситов. Теперь значительные риски для безопасности прохождения танкеров представляют взаимные ракетные обстрелы Израиля и Ирана. «Судоходство может оказаться еще в одном кризисе», — допустили в Windward.

Согласно данным системы отслеживания судов, за последнюю неделю число стоящих на якоре морских транспортных средств в территориальных водах Омана удвоилось и достигло исторического максимума в 15 единиц. Члены их экипажей опасаются начала ракетных ударов по акватории, предпочитая ждать обновлений или решений по изменению маршрута. Схожая ситуация наблюдается и в Красном море. Там 85 танкеров отключили транспондеры автоматической идентификационной системы (AIS). Хотя прямых атак в регионе не наблюдалось последние полгода, война Израиля и Ирана подпитывает растущее беспокойство.

При наихудшем раскладе стоимость морских перевозок грузов (в том числе нефти) начнет резко расти на фоне увеличения стоимости страхования и премий, а также поиска альтернативных маршрутов, которые могут быть значительно длиннее привычных. Путь через мыс Доброй Надежды занимает гораздо больше времени, что приведет к росту издержек судовладельцев. В результате конечная стоимость товаров может заметно увеличиться на фоне удорожания морской логистики, допустили эксперты.

Ранее турецкая газета Hürriyet спрогнозировала рост мировых цен на нефть до 120-130 долларов в случае закрытия Ормузского пролива иранскими властями. Эксперты напоминают, что этот маршрут является одним из ключевых для перевозок сырья. На его долю приходится порядка 20 процентов глобального потока нефти и до 80 процентов нефтяной и газовой торговли Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время пока далеко не все эксперты ожидают затяжного конфликта на Ближнем Востоке. Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов, в частности, считает, что перекрытие Ормузского пролива не соответствует экономическим интересам самого Ирана. Его энергосектор во многом зависит от сбыта сырья по этому маршруту, поэтому власти ближневосточной страны вряд ли решатся на столь радикальный шаг.