В Москве снизили ставки по кредитам для бизнеса

Правительство Москвы обновило условия программ льготного кредитования для бизнеса. Об сообщила пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города.

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Условия улучшились в кредитовании приоритетных отраслей, онлайн-кредитовании без имущественного залога, льготном кредитовании под залог прав на интеллектуальную собственность и поддержке экспортеров, - сказано в сообщении. Также продлена программа льготного факторинга. За такой финансовой поддержкой могут обратиться предприниматели, работающие в одной из приоритетных отраслей экономики. В их числе - производство, ИТ, высокие технологии, инновации, экспорт, креативные индустрии, туризм и социальное предпринимательство.

Еще с 2020 года за льготными кредитами в Москве обратились 30 тысяч предпринимателей, которые заключили более 37 тысяч договоров. В результате за пять лет работы программ столичные бизнесмены привлекли 382 миллиарда рублей и увеличили выручку в среднем на 15 процентов.