Биткоин отреагировал на конфликт Израиля с Ираном

Курс биткоина отыграл падение, произошедшее в день начала конфликта Израиля и Ирана. Стоимость криптовалюты, отреагировавшая на начало взаимных ударов снижением до 102 тысяч долларов, поднялась 16 июня выше 107 тысяч, свидетельствуют данные торгов.

К моменту написания материала биткоин дорожал в рамках дня на 1,72 процента, до 107 018 долларов. Сейчас он вновь не столь далек от исторических максимумов, которых достиг в двадцатых числах мая.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и атаковал многочисленные объекты в Иране, назвав причиной своих действий разработку Тегераном ядерного оружия. Иран ответил ударами баллистических ракет по Тель-Авиву и ряду других городов.

В МИД России допустили эвакуацию посольства в Израиле

По словам основателя хедж-фонда Coatue Management Филиппа Лаффонта, волатильность биткоина в последние годы снизилась. Он напомнил, что в 2022 году криптовалюта подешевела на 60 процентов, в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite снизился на 33 процента, а в апреле после введения президентом США Дональдом Трампом повышенных торговых пошлин на импорт для большинства стран мира биткоин упал всего на 5 процентов, ослабнув даже меньше, чем Nasdaq. Все это, считает эксперт, повышает привлекательность криптовалюты для инвесторов.

В российском Центробанке с такой постановкой вопроса не согласны, по-прежнему выступая против покупки и продажи криптовалюты обычными инвесторами, а также предупреждая об опасности криптообменников, в которых граждане могут «по незнанию оказаться фактическим участником расчетов с преступниками».