Российским банкам посоветовали не ждать рекордной прибыли

Высокая ключевая ставка сказалась на темпах роста банковского сектора России. Об этом предупредил генеральный директор рейтингового агентства АКРА Владимир Гусаков. Его процитировали РИА Новости.

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По его мнению, в 2025 году чистая прибыль банковского сектора, вероятнее всего, окажется ниже тех рекордных значений, которые фиксировались в прошлом году.

В конце марта сообщалось, что в феврале прибыль банковского сектора снизилась до 214 миллиардов рублей. В январе речь шла о 286 миллиардах.

По мнению председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в 2025 году российские банки получат более скромную прибыль, чем в 2024-м. Причиной такой динамики станет ужесточение регулирования, на которое пошел регулятор. В свою очередь, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что в 2025 году прибыль российских банков в 2025 году может составить от 3 до 3,5 триллиона рублей.