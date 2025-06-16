СМИ: цены на нефть могут взлететь до 130 долларов за баррель
Стоимость нефти может достичь 130 долларов за баррель, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hürriyet.
О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран не исключает закрытия Ормузского пролива, сообщил ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.
По данным издания, в случае закрытия Ираном Ормузского пролива стоимость нефти вырастет до 120-130 долларов. Как отмечается, через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив.
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив в ответ на атаку Израиля
Авторы высказали предположение о том, что противостояние между Израилем и Ираном будет продолжаться в течение определенного периода. Подчеркивается, что последствия конфликта для экономики зависят от продолжительности и интенсивности боевых действий. Если конфликт затянется, то есть риск значительного ущерба для экономики. Однако если конфликт завершится в течение двух недель, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным, добавляется в материале.
Ормузский пролив — это водный путь, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Затем суда следуют в Аравийское море и Индийский океан. На севере Ормузского пролива находится территория Ирана, а на юге — Омана и ОАЭ. Через этот пролив проходит от 10 до 20% всей мировой добычи нефти и около 20% сжиженного природного газа.