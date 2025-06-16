Стоимость нефти может достичь 130 долларов за баррель, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hürriyet.

О том, что Тегеран после атак Израиля на Иран не исключает закрытия Ормузского пролива, сообщил ранее член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари.

По данным издания, в случае закрытия Ираном Ормузского пролива стоимость нефти вырастет до 120-130 долларов. Как отмечается, через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом (СПГ) Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив.

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив в ответ на атаку Израиля

Авторы высказали предположение о том, что противостояние между Израилем и Ираном будет продолжаться в течение определенного периода. Подчеркивается, что последствия конфликта для экономики зависят от продолжительности и интенсивности боевых действий. Если конфликт затянется, то есть риск значительного ущерба для экономики. Однако если конфликт завершится в течение двух недель, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным, добавляется в материале.

Ормузский пролив — это водный путь, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Затем суда следуют в Аравийское море и Индийский океан. На севере Ормузского пролива находится территория Ирана, а на юге — Омана и ОАЭ. Через этот пролив проходит от 10 до 20% всей мировой добычи нефти и около 20% сжиженного природного газа.