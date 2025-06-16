Названы главные вызовы для мировой экономики

Демографические сдвиги и рост неравенства являются главными вызовами для мировой экономики. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, его слова приводит журнал «Эксперт».

Эти две проблемы будут оказывать сильное воздействие на глобальный ВВП на протяжении всего 21 века, считает он. В то же время старение населения в долгосрочной перспективе затронет в том числе Китай. Эта страна в обозримом будущем столкнется с излишней урбанизацией, а часть производственных мощностей может оказаться в простое.

При этом в африканских странах в ближайшие полвека будет прослеживаться противоположная тенденция. Там серьезный демографический перекос будет в сторону представителей молодых поколений. Что касается неравенства, то эта проблема, по словам Орешкина, порождает долговой дисбаланс.

«Проблема концентрации задолженности меньшинства перед большинством продолжает нарастать, долговой дисбаланс копится», — резюмировал он.

Ранее о росте неравенства в России сообщил Росстат. В ведомстве отметили, что по итогам 2024 года коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента. В результате этот показатель почти вернулся на досанкционный уровень. За отчетный период увеличился до 15,1 коэффициент фондов, показывающий разницу между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими.