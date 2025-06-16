Названы главные вызовы для мировой экономики

Lenta.ru

Демографические сдвиги и рост неравенства являются главными вызовами для мировой экономики. Об этом заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, его слова приводит журнал «Эксперт».

Названы главные вызовы для мировой экономики
© РИА Новости

Эти две проблемы будут оказывать сильное воздействие на глобальный ВВП на протяжении всего 21 века, считает он. В то же время старение населения в долгосрочной перспективе затронет в том числе Китай. Эта страна в обозримом будущем столкнется с излишней урбанизацией, а часть производственных мощностей может оказаться в простое.

При этом в африканских странах в ближайшие полвека будет прослеживаться противоположная тенденция. Там серьезный демографический перекос будет в сторону представителей молодых поколений. Что касается неравенства, то эта проблема, по словам Орешкина, порождает долговой дисбаланс.

«Проблема концентрации задолженности меньшинства перед большинством продолжает нарастать, долговой дисбаланс копится», — резюмировал он.

Ранее о росте неравенства в России сообщил Росстат. В ведомстве отметили, что по итогам 2024 года коэффициент Джини — индикатор, показывающий неравномерность распределения доходов населения, — увеличился на 0,3 процентных пункта, до 40,8 процента. В результате этот показатель почти вернулся на досанкционный уровень. За отчетный период увеличился до 15,1 коэффициент фондов, показывающий разницу между 10 процентами населения с самыми высокими доходами и 10 процентами с самыми низкими.