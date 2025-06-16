В России снизились цены на арматуру

В начале июня стоимость арматурного проката в России снизилась до 36 тысяч рублей за тонну — это минимальный уровень с конца 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства «Русмет».

Ожидаемого роста спроса на арматуру с началом строительного сезона не произошло. Эксперты связывают это с проблемами в жилищном строительстве — спрос на металлургическую продукцию остаётся ниже прошлогоднего.

По оценке аналитиков агентства НКР, в ближайшие недели цены могут упасть ещё на 5–7%, так как предложение на рынке по-прежнему превышает спрос. Ситуация, по их мнению, может улучшиться только после снижения ключевой ставки, что простимулирует инвестиции в строительство.

Дополнительное давление на рынок оказывает слабый экспортный потенциал российской арматуры. Несмотря на некоторый спрос в Турции и Египте, летом аналитики не исключают его снижения из-за сезонного спада.

По прогнозам ряда экспертов, серьезное восстановление строительной отрасли и устойчивый рост цен на арматуру возможны не ранее 2026–2027 годов.