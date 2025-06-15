Венгрия выступит с предложением ЕС по российской нефти и газу

Венгрия предложит ЕС не отказываться от нефти и газа из РФ из-за войны Израиля с Ираном
Венгрия 16 июня на министерской встрече Евросоюза в Люксембурге официально предложит Еврокомиссии снять с повестки дня план запрета на поставки энергоносителей из России и вместо этого проанализировать последствия военных действий между Израилем и Ираном для энергетической ситуации в мире.
Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Война на Ближнем Востоке создала совершенно новую ситуацию, и мы не хотим расплачиваться за очередную глупость Брюсселя. Именно поэтому Венгрия завтра официально выступит с инициативой, чтобы Брюссель снял с повестки дня предложение о полном отказе от поставок российских энергоносителей и в связи с новой ситуацией немедленно подготовил исследование о последствиях войны на Ближнем Востоке и европейских способах предотвращения угрозы", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).