Экономист Гиря спрогнозировал рост цен на нефть марки Brent

В свете последних атак Израиля на Иран мировые рынки начали учитывать возможные риски, связанные с добычей и экспортом нефти из региона, рассказал RT генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.

«Если конфликт не разрешится в течение пары недель, цена на нефть марки Brent может вырасти до $80—82 за баррель. При продолжении эскалации конфликта стоимость может достичь $90 и выше, в зависимости от ущерба, нанесенного нефтедобыче Ирана», — уточнил он.

Он также добавил, что есть вероятность, что Иран выполнит свои угрозы и перекроет Ормузский пролив, что приведёт к серьёзным перебоям в транспортировке нефти из региона.

«На фоне этих событий рубль может укрепиться, а доллар снизиться до 77 рублей. Если конфликт продолжится, следующей остановкой для доллара станет уровень 76 рублей», — подчеркнул экономист.

Министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на нефть до $200—300 за баррель.