Фицо: Словакия предложит отложить вопрос о новых антироссийских санкциях ЕС

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о введении новых антироссийских санкций ЕС, заявил на пресс-конференции словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций», — цитирует его РИА Новости.

По словам Фицо, сначала нужно решить проблему, связанную с реализацией плана Еврокомиссии по прекращению импорта газа, нефти и ядерного топлива из России в Евросоюз.

Очередной пакет санкций должен будет обсуждаться 18 июня на заседании министров иностранных дел ЕС.

Ранее глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт и Братислава выступят против отказа от нефти и газа из России.