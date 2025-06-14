Иран захотел оставить мир без нефти

Тегеран анализирует возможность закрытия Ормузского пролива, который является важным для поставок нефти на мировые рынки. Об этом пишет агентство Rokna.

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Ормузский пролив — узкая водная артерия, соединяющая Персидский залив с Оманским. Пролив имеет колоссальное стратегическое значение: на него приходится более трети глобального экспорта нефти по морю, отметили журналисты.

Основные поставщики нефти — Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Из Персидского залива через Ормуз танкеры уходят в Китай, Индию и Японию, а также в США и Западную Европу.

Ранее командующий КСИР бригадный генерал Эсмаил Коусари заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива рассматривается, и Иран «решительно примет наилучшее решение».

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Иранский депутат Исмаил Коусари пояснил, в свою очередь, что Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива.

Кроме того, представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) предупредили, что намереваются закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для движения коммерческих судов.