СМИ: Иран решил оставить мир без нефти

Илья Родин

Тегеран анализирует возможность закрытия Ормузского пролива, который является важным для поставок нефти на мировые рынки. Об этом пишет агентство Rokna.

Иран захотел оставить мир без нефти
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Ормузский пролив — узкая водная артерия, соединяющая Персидский залив с Оманским. Пролив имеет колоссальное стратегическое значение: на него приходится более трети глобального экспорта нефти по морю, отметили журналисты.

Основные поставщики нефти — Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты. Из Персидского залива через Ормуз танкеры уходят в Китай, Индию и Японию, а также в США и Западную Европу.

Ранее командующий КСИР бригадный генерал Эсмаил Коусари заявил, что вопрос о закрытии Ормузского пролива рассматривается, и Иран «решительно примет наилучшее решение».

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Иранский депутат Исмаил Коусари пояснил, в свою очередь, что Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива.

Кроме того, представители йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) предупредили, что намереваются закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для движения коммерческих судов.