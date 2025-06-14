В России начали снижаться кредитные ставки

Большинство российских банков решило уменьшить ставки по потребительским кредитам и рыночной ипотеке. Причиной такого шага стало снижение ключевой ставки ЦБ РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос кредитных организаций.

Так, Сбербанк решил снизить ставки по рыночной ипотеке на 2 —3,5 процентных пункта и на 2 процентных пункта по потребительским кредитам. Снижение произошло 10 июня.

ВТБ планирует во второй половине июня снизить ставки по рыночной ипотеке минимум на 1,5 — 2 процентных пункта.

В банке «Дом.РФ» отметили, что в ближайшие недели улучшат условия потребительского кредитования примерно на 2 процентных пункта.

«Абсолют банк» в июне также пересмотрит условия по кредитным продуктам.

«При снижении стоимости фондирования у банка появится возможность для изменения условий по кредитным продуктам», — отметили в кредитно-финансовой организации.

В банке ожидают роста спроса на рыночную ипотеку при снижении ставки до 12 — 14%.

В «Ренессанс банке» отметили, что сейчас не планируют снижать процентные ставки по потребительским кредитам.

В банках говорят, что внимательно следят за действующей конъюнктурой рынка и рассматривают различные варианты коррекции. Решения будут принимать «исходя из движения рыночного тренда».

В начале июня ЦБ РФ впервые почти за три года снизил ключевую ставку до 20% годовых с рекордного уровня в 21%.