Аналитик спрогнозировал ситуацию на рынке нефти на фоне удара Израиля по Ирану

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков спрогнозировал ситуацию на рынке нефти на фоне удара Израиля по Ирану.

«Будет ли откат дальше по ценам на нефть, это будет зависеть от динамики военного конфликта между Ираном и Израилем и от того, будут ли включаться туда США», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, Иран экспортирует около 1,5 млн баррелей в сутки, поставляя всё в Китай.

Как считает Юшков, в случае снижения уровня напряжённости стоимость нефти может составить более $70 за баррель.

Ранее он в беседе с RT отметил, что самый радикальный сценарий, согласно которому цены улетят за $100 за баррель, — это если в ходе конфликта будут нарушения судоходства в Ормузском проливе.