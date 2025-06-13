МЭА готово принять меры в случае перебоев с поставками нефти

Международное энергетическое агентство (МЭА) готово принять меры в случае проблем с насыщением нефтяных рынков после ударов Израиля по Ирану. Об этом заявил глава организации Фатих Бирол.

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"МЭА активно следит за тем, как ситуация между Израилем и Ираном повлияет на нефтяные рынки. Сегодня рынки хорошо обеспечены, но мы готовы действовать в случае необходимости. Система безопасности МЭА в области нефти имеет запасы на уровне более 1,2 млрд баррелей и доказала свою жизненно важную роль в обеспечении безопасности мировой экономики", - написал он в X.

Ранее сообщалось, что увеличение стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2025 года на лондонской бирже ICE замедлилось после резкого ночного роста на 11,6%, свидетельствуют данные торгов. Стремительный рост котировок был спровоцирован событиями на Ближнем Востоке, где Израиль начал военную операцию против Ирана, считает ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.

Израиль в ночь на пятницу начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей за ночь атаковали более 100 целей на территории Ирана. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что действия Израиля не останутся без ответа. Также власти Ирана сообщили Международному агентству по атомной энергии, что Бушерская АЭС не подверглась нападению и что на объекте в Натанзе не наблюдалось повышения радиации, ядерные объекты в Исфахане и Фордо также не повреждены. В результате ночной атаки погибли несколько высокопоставленных военачальников Ирана.

Власти Израиля после ударов по Ирану объявили о закрытии воздушного пространства страны до дальнейшего уведомления. Пресс-служба аэропорта Бен-Гурион - главной международной воздушной гавани Израиля - подчеркнула, что все его терминалы закрыты. Иран также объявил о закрытии своего воздушного пространства.