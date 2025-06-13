Цена нефти Brent на бирже ICE выросла на 10% на фоне ударов по Ирану

Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с 28 января. Фьючерс на Brent с поставкой в августе 2025 года по данным на 05:30 по московскому времени торговался на уровне $78,5.

К 05:55 цена Brent снизилась до $77,36 за баррель. Рост цены Brent составил 9,98%, сообщает ТАСС.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года торговался на уровне $76,76 за баррель. Этот сорт подорожал на 13,5%.

Израиль заявил в пятницу, что нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военным командирам. Власти сообщили о начале операции по предотвращению создания Тегераном ядерного оружия.

Иранские СМИ и очевидцы сообщили о взрывах, в том числе на главном предприятии страны по обогащению урана в Натанзе. Израиль объявил чрезвычайное положение в ожидании ответных ракетных и беспилотных ударов.

Иранское государственное телевидение сообщило, что убит Хоссейн Салами, глава элитного корпуса Стражей исламской революции. Поражена штаб-квартира подразделения в Тегеране. Несколько детей погибли в результате удара по жилому району в столице, говорится в сообщении.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распространил заявление, в котором сказано, что Израиль «распустил свои злые и кровавые руки», совершив преступление против Ирана, и что его ждет «горькая участь».