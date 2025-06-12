Европейскую страну уличили в намеренном затягивании запрета на российский газ

Франция намеренно тормозит ужесточение санкций Евросоюза (ЕС) в отношении импорта российского газа. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Его слова приводит РИА Новости.

Подобная позиция Франция во многом обусловлена сохраняющейся зависимостью республики от поставок российского топлива, пояснил аналитик. В частности, часть акций компании «Новатэк», занимающейся газодобычей в РФ, по-прежнему принадлежит французской TotalEnergies. Кроме того, ей также принадлежат доли в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Полный разрыв двусторонних связей в энергетической области нанесет ущерб французской экономике, отметил Юшков. На этом фоне властям республики сейчас выгодно продолжать тормозить ужесточение европейских санкций против российского топлива. В планах Франции, уточнил он, дождаться завершения конфликта на Украине.

«Сейчас французы не могут вывести деньги из России, но они переживают, что потеряют их вовсе», — резюмировал Юшков.

Ранее газета Politico сообщила о блокировке Францией и Бельгией введения запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в ЕС. Представители этих стран, как уточнялось, потребовали от Еврокомиссии (ЕК) дополнительных разъяснений по поводу возможных экономических и правовых последствий подобного ограничения.

До этого ЕК обязала страны ЕС представить до конца 2025 года национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. В ЕК, в свою очередь, пообещали опубликовать запреты на импорт топлива из РФ по новым контрактам и спотовым закупкам. Добиться полного отказа от поставок российских энергоресурсов власти ЕС рассчитывают до 2027 года.