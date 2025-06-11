Бессент заявил, что США скоро столкнутся с дефолтом

Соединенные Штаты столкнутся с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета, предупредил глава Минфина США Скотт Бессент. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, парламентарии в ходе слушаний в комитете по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса спросили министра о том, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по задолженности, превышающей $36,9 трлн.

«В середине или конце лета», — пояснил Бессент.

Глава ведомства уточнил, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о «движущейся цели».

Ранее Бессент сообщил, что страна столкнется с дефолтом в августе. Он заметил, что это произойдет в том случае, если Конгресс не повысит потолок задолженности.

«Откладывание решения о потолке задолженности может иметь негативные последствия для финансовых рынков, правительства, бизнеса, а также подорвать доверие со стороны предпринимателей и потребителей», — разъяснил глава ведомства.

Потолок госдолга отражает то, какой объем средств Минфин может занимать для финансирования деятельности федерального правительства США.

Согласно январскому докладу бюджетного управления конгресса США, государственный долг страны в 2035 году превысит $52 трлн и будет составлять 118,5% ВВП.