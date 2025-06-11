ЦБ назвал действенный способ снижения инфляции

Для снижения уровня инфляции в стране спрос должен расти соразмерно предложению, в связи с чем жесткая денежно-кредитная политика Банка России сокращает подпитку спроса, стимулируя больше сберегать. Об этом Центробанк сообщил в своем телеграм-канале, рассказывая о «действенном рецепте снижения инфляции».

«Это самый лучший стимул для застройщиков, автодилеров и остальных производителей, и продавцов ограничивать повышение цен, чтобы продать свои товары и услуги», – говорится в сообщении регулятора.

Банк России напомнил, что жесткая денежно-кредитная политика приведет к тому, что цены будут расти низкими темпами.

Регулятор сообщил, что природа инфляции состоит в том, что спрос на товары и услуги растет быстрее производственных возможностей. В Центральном банке подчеркнули, что справиться с проблемой можно только воздействием на совокупный спрос в экономике.

«Этим, собственно, и занимается ЦБ – влияет на совокупный спрос при помощи ставок, в том числе ставок по кредитам», – заключил Банк России.

Ранее председатель регулятора Эльвира Набиуллина сравнила высокую ключевую ставку с лекарством, прием которого необходимо «довести до конца». По ее словам, высокий уровень инфляции – как высокая температура у человека во время болезни.