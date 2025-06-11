Армения обвинила Грузию в блокировке экспорта коньяка в Россию

Грузинские таможенники не пропускают фуры армянских производителей коньяка через КПП «Верхний Ларс» свыше 1,5 месяцев. Об этом пишет агентство News.am со ссылкой на Минэкономики Армении.

Накануне министр экономики Армении Геворг Папоян пожаловался, что на территории Грузии застряли 72 грузовика, при этом разрешение на въезд в Россию получили только 52 машины.

«Сегодня 10 июня, это грузинский терминал, заходим в комнату, там никого нет. Нас гоняют из одной комнаты в другую. И это называется решением вопроса правительством», — рассказал водитель фуры.

По его словам, его коллеги вынуждены жить в кабинах автомобилей в 30-градусную жару.

Мужчина отметил, что таможенники отказываются называть точные сроки досмотра, проведения экспертизы: «говорят, может через час, может через неделю, может через месяц».

Журналисты заметили, что армянские производители коньяка периодически проводят акции протеста у посольства Грузии в Ереване и заявляют, что их продукция на несколько дней, а ин‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌огда и недель задерживается на терминале таможенно-экономической зоны Грузии под предлогом проведения экспертизы.

Вместе с тем, служба доходов Минфина Грузии сообщила, что все процедуры на таможенных пунктах республики осуществляются в соответствии со стандартами.