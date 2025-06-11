Цена нефти марки Brent выросла более, чем на 5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent выросла более чем на 5%, до $69,97 за баррель. Об этом пишет RT со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 21.08 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 3,2% — до $69,01 за баррель, показатель превысил $69 впервые с 4 апреля.

По данным биржи на 21:27 мск, цена Brent росла на 5,06%, до $69,97 за баррель.

К 21:48 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $69,57 за баррель (плюс 4,46%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле 2025 года рос на 4,65%, до $67,98 за баррель.

По мнению аналитиков, рост нефти обусловлен политическими событиями — действиями властей США и Китая. Кроме того, на стоимость энергоресурса влияет политика ОПЕК+.