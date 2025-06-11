Торговая сделка США и КНР готова: Трамп раскрыл детали

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новое торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне глав государств. Соответствующее заявление он сделал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Сделка предполагает, что Пекин будет осуществлять поставки Вашингтону редкоземельных металлов. Также США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах.

«Наша сделка с Китаем завершена, осталось только финальное утверждение с участием председателя Си Цзиньпина и меня», - написал Трамп.

Сейчас между Китаем и США наблюдается обострение торговых отношений. Это произошло после того, как в феврале текущего года президент США Дональд Трамп ввел 10-процентную пошлину на импорт всех товаров из Китая. В ответ на это Китай и США приняли свои меры. В результате размер пошлины на товары из Китая увеличился до 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — до 125%.

На этой неделе в Лондоне состоялись переговоры между представителями двух стран. Заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, который представлял Китай на этих переговорах, выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать стабильному развитию торговых отношений между двумя государствами. США также позитивно оценивают укрепление сотрудничества с Китаем.