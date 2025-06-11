Минпромторг предложил стабилизировать цены на овощи борщевого набора

Минпромторг России разработал предложения о стабилизации цен на овощи борщевого набора за счет заключения долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены.

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Об этом 11 июня заявил статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов.

«Мы разработали предложения о переходе на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями с фиксированной вилкой цены на овощи борщевого набора с дальнейшим возможным распространением на иные категории товаров», — сказал он в интервью «Российской газете».

По его словам, вопрос требует обсуждения, поскольку очевидно, что устанавливать единую цену на весь год невозможно.

«Но вот если прописать ценовую вилку, обозначив минимальную и максимальную отпускную цену товара, в которую производитель обязан будет «вписываться» в течение года под гарантированный объем поставки, — это будет интересно как поставщику, так и торговле», — пояснил Чекушов.

Он добавил, что магазины будут обеспечены товаром в нужном объеме и за ту стоимость, которая позволит поддерживать стабильные конечные цены для покупателя.

Замминистра отметил, что производителю, в свою очередь, важно понимать, что он на год будет обеспечен заказом и у него всегда заберут тот объем, который он произведет.

«Это позволит исключить существенные ценовые колебания и уход производителей в минус, что часто происходит», — заявил он.

Замглавы Минпромторга указал, что минимальные отпускные цены должны позволить производителю иметь нормальную рентабельность в любом регионе, где создается или выращивается этот товар.