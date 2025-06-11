Премьер Британии прокомментировал конфискацию российских активов

Премьер Британии назвал сложным вопрос конфискации российских активов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал сложным вопрос конфискации замороженных в стране российских активов.
«Это сложный вопрос. Существует множество противодействующих факторов, которые необходимо тщательно взвесить при принятии этого решения», — цитирует его РИА Новости.
Стармер отметил, что Лондон обсуждает этот вопрос с союзниками.
Макрон: для конфискации российских активов нет легальных рамок
Ранее глава федеральной канцелярии ФРГ Торстен Фрай заявил о необходимости «внимательнее изучить» проблему замороженных активов России и рассмотреть вопрос их конфискации.