Торговое соглашение между США и Китаем в этом году не будет заключено. Однако это событие вряд ли существенно повлияет на рынки. Об этом заявил РИА Новости эксперт компании «Эйлер» Беннетт Керр.

По словам Керр, стороны достигли предварительного соглашения по снижению напряженности в торговых отношениях между двумя государствами. Однако детали этого соглашения не раскрываются, что не позволяет отличить его от соглашения, подписанного 12 мая. Собеседник считает, что в текущем году не стоит ожидать окончательного торгового соглашения между США и Китаем.

В настоящее время между Китаем и США наблюдается обострение торговых отношений, которое началось после того, как в феврале президент США Дональд Трамп ввел пошлину в размере 10% на импорт всех товаров из Китая. В результате ответных мер со стороны Китая и США, размер пошлины на товары из Китая вырос до 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — до 125%.

Недавно Китай и США пришли к соглашению о взаимном снижении торговых барьеров. В течение трех месяцев пошлины на импорт товаров из США в Китай будут снижены до 10%, а на товары из Китая в США — до 30%. Однако «фентаниловая» пошлина в размере 20% на товары из Китая в США все еще действует.

На этой неделе в Лондоне состоялись переговоры между представителями двух стран. Заместитель министра коммерции КНР Ли Чэнган, который представлял Китай на этих переговорах, выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут способствовать стабильному развитию торговых отношений между двумя государствами. США также позитивно оценивают укрепление сотрудничества с Китаем.