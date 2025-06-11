В Госдуме призвали как можно скорее принять закон о конфискации незаконно добытой криптовалюты

Депутат Государственной Думы РФ Антон Горелкин призвал к ускоренному принятию законопроекта, предусматривающего конфискацию незаконно добытой криптовалюты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

Его заявление последовало на фоне недавнего ареста крупной нелегальной майнинговой фермы в Иркутской области, стоимость изъятого оборудования которой превысила $6 млн.

По словам Горелкина, владельцам изъятого оборудования грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей за мошенничество в особо крупном размере. Он также предположил, что вопросы могут возникнуть и к руководству энергетической компании, чьи сети использовались для размещения криптофермы.

Однако парламентарий выразил обеспокоенность, что истинные бенефициары подобных схем могут избежать ответственности, успев вывести полученные доходы, оформив активы на подставных лиц. Это, по его мнению, подчеркивает острую необходимость введения специальных мер, которые позволят правоохранительным органам не только предъявлять обвинения «черным майнерам» в мошенничестве, но и изымать незаконно приобретенную криптовалюту.

Соответствующий законопроект, работа над которым еще ведется, должен быть рассмотрен Государственной Думой в кратчайшие сроки, считает депутат. Горелкин подчеркнул, что именно нелегальные криптофермы создают основную нагрузку на энергетическую систему, а существующие ограничения на майнинг малоэффективны в борьбе с ними, зачастую нанося вред «белым» игрокам рынка. Он настаивает на расширении правового инструментария для правоохранительных органов.