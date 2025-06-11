Эксперты предсказали курс российского рубля на 9–13 июня

На следующей неделе ожидается стабилизация курса российского рубля. Об этом в среду, 11 июня, сообщили в газете «Коммерсантъ».

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В период с 2 по 8 июня курс валюты резко упал, в результате чего скорректировалась прошедшая волна роста. Неожиданное решение Центробанка снизить процентную ставку также не повлияло на динамику рубля.

Эксперты утверждают, что рыночные ставки будут находиться на высоком уровне — благодаря этому у инвесторов появится интерес к рублевым инструментам. Так, на следующей неделе курс валюты должен стабилизироваться в диапазоне 10,8–11,3 рубля за юань.

Значительно повлиять на тренд движения рубля способна ситуация на рынке энергоносителей и геополитический фактор, при этом существенного смещения курса ожидать не стоит, уточнили в издании.

Ранее аналитик департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман рассказал, чего ждать от курса доллара в ближайшее время. По его словам, рубль сохранит статус самой успешной валюты 2025 года.

6 июня Центробанк впервые с 2022 года снизил ключевую ставку до 20 процентов. В регуляторе отметили, что намерены поддерживать жесткую политику для возвращения инфляции к определенной цели. Какими могут быть последствия снижения ставки для россиян, выясняла «Вечерняя Москва».