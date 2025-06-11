Приднестровский парламент возобновил режим ЧП в экономике

Верховный совет Приднестровья продлил действие режима чрезвычайного положения в экономике непризнанной республики, который ранее истек 8 июня, сообщает ТАСС.

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Депутаты поддержали соответствующий указ президента Вадима Красносельского, вновь вводящий особый режим на 30 суток. Решение связано с продолжающимся экономическим кризисом, усугубленным сокращением поставок газа и общим спадом производства.

Чрезвычайное положение впервые было введено в декабре 2024 года из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Режим предусматривает ограничения на экспорт энергоресурсов, особые правила их закупки и хранения, а также возможные ограничения финансовых операций. В парламенте пояснили, что пауза между окончанием предыдущего периода ЧП и его возобновлением связана с требованиями местного законодательства.

Экономика Приднестровья, и без того находящаяся в сложном положении из-за непризнанного статуса, столкнулась с дополнительными вызовами из-за внешних факторов. Власти республики намерены использовать режим ЧП для стабилизации ситуации.