Кабмин распространил режим СЭЗ на ряд территорий Брянской области

Режим свободной экономической зоны, действующий в Донбассе и Новороссии, решением правительства распространен на ряд приграничных территорий Брянской области. Это должно поддержать предприятия, работающие в этих районах.

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Резиденты свободной экономической зоны, в частности, могут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Также для них предусмотрены нулевая ставка налога на прибыль предприятий, полученную от реализации инвестпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и режим свободной таможенной зоны.