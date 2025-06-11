В Минпромторге оценили риски роста цен на продукты

В данный момент значительные риски роста цен на какие-либо продукты отсутствуют, поскольку подходит время поступления на рынок нового урожая. Такое мнение в интервью "Российской газете" высказал статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Так, в ближайшее время в торговые сети начнет поступать отечественный картофель нового урожая. К тому же во время сезонных колебаний всегда идут поставки импортного картофеля. И сейчас эти контракты еще продолжают исполняться.

По другим товарным категориям в Минпромторге также не видят со стороны производства каких-то сигналов, которые могут говорить о резких скачках цен, отметил Чекушов.