Еще две европейские страны выступили против отказа от российского топлива

Венгрия и Словакия выступят против плана Еврокомиссии (ЕК) по отказу от российских энергоносителей. Об этом заявил глава венгерского Министерства иностранных дел (МИД) Петер Сийярто, его слова приводит ТАСС.

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Сийярто отметил, что подобные ограничения нанесут ущерб экономикам обеих стран, так как они продолжают в значительной степени зависеть от импорта российских энергоресурсов, включая нефть и газ. По этой причине Венгрия и Словакия не могут согласиться с «грубым нарушением суверенитета», к которому ведет инициатива главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

Глава дипведомства добавил, что план по отказу от импорта российских энергоносителей был разработан в интересах Украины и направлен против РФ. Сийярто подчеркнул, что ни Будапешт, ни Братислава не согласны с позицией по этому вопросу и намерены отстаивать интересы национальных экономик на уровне ЕК.

Ранее еще две европейские страны отказались поддержать запрет на импорт сжиженного природного газа из России. С подобной позицией, сообщала газета Politico, выступили Франция и Бельгия. Такая реакция на инициативу ЕК была во многом обусловлена тем, что Брюссель и Париж являются крупнейшими покупателями этого вида российского топлива в регионе. На этом фоне представители Бельгии и Франции потребовали от ЕК предоставить отчет, в котором будут перечислены все возможные экономические и правовые последствия подобного решения.

Еврокомиссия обязала страны Евросоюза (ЕС) представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, пообещала в скором времени опубликовать запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам. Полностью отказаться от закупок энергоносителей из РФ, включая нефть и уран, власти ЕС планируют до конца 2027 года.