Фицо назвал условие поддержки Словакией новых санкций против России

Братислава ждёт от Еврокомиссии реальных предложений, подчеркнул премьер-министр.

«Мы не намерены поддерживать готовящийся 18-й пакет ограничений в отношении РФ, если Европейская комиссия не предоставит нам реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — написал Роберт Фицо в своих соцсетях.

Газета Financial Times со ссылкой на источники ранее сообщила, что новые рестрикции ЕС коснутся «Северных потоков» и потолка цен на российскую нефть.