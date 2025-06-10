Сийярто озвучил позицию Венгрии по отказу от энергоресурсов РФ

Венгрия выступит против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоресурсов на встрече министров энергетики стран ЕС, которая пройдет на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он отметил, что Будапешт «никогда не поддержит предложение Брюсселя, которое ухудшит энергетическую безопасность страны или приведет к росту расходов на коммунальные услуги».

«Мы выступаем решительно против плана запрета импорта энергоносителей из России», — добавил Сийярто на пресс-конференции в Надьканиже.

По его словам, на встрече министров энергетики стран ЕС Венгрия будет стремиться к тому, чтобы «не допустить брюссельского плана, который отрежет Будапешт от ее нынешних источников энергии». Сийярто назвал данный вопрос важной частью суверенитета республики.